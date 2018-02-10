İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail savaş uçağının Suriye tarafından  düşürülmesi üzerine bugün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, kendisine  yönelen her saldırıya ve egemenliğini zedeleyecek her girişime karşı kendini  savunacaktır. İran, Suriye üzerinden İsrail sahasına insansız hava aracını  sokarak bunu yapmaya çalıştı, egemenliğimizi ihlal etti. Bu bizim uyarılarımızın  yüzde yüz doğru olduğunu ortaya koyuyor. İsrail, bugünkü saldırıdan İran ve onun  Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tutuyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini  paylaşan Netanyahu, Putin'in "İsrail'in kendini Suriye'den gelen saldırılara  karşı koruma hakkı olduğunu ve iki ülke orduları arasında güvenlik  koordinasyonunun süreceğini" söylediğini aktardı.