Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi üzerine bugün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, kendisine yönelen her saldırıya ve egemenliğini zedeleyecek her girişime karşı kendini savunacaktır. İran, Suriye üzerinden İsrail sahasına insansız hava aracını sokarak bunu yapmaya çalıştı, egemenliğimizi ihlal etti. Bu bizim uyarılarımızın yüzde yüz doğru olduğunu ortaya koyuyor. İsrail, bugünkü saldırıdan İran ve onun Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tutuyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini paylaşan Netanyahu, Putin'in "İsrail'in kendini Suriye'den gelen saldırılara karşı koruma hakkı olduğunu ve iki ülke orduları arasında güvenlik koordinasyonunun süreceğini" söylediğini aktardı.