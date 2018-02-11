Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnanlı yetkililer, İsrail'in deniz sınırı anlaşmazlığındaki asıl amacının Lübnan'ın doğalgaz ve petrol rezervini ele geçirmek olduğunu düşünüyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, Amerikalı bir şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmeye başlıyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli aralıklarla tartılışıyor veya karşılıklı bir tehdit aracı olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, Lübnan’ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğalgaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor. Lübnanlı yetkililer, doğalgaz ve petrolden gelecek gelirin, dünyanın en fazla kamu borcu olan devletlerinden biri olan Lübnan'ın bu borcunu azaltacağını düşünüyor.

Diğer yandan, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, 2017 yılında, Akdeniz'in doğusundan Avrupa'ya ulaşacak ve deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı anlaşması imzaladı. Hattın 6 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Lübnan hükümetinin, 2017'nin Ocak ayında, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Lübnan'ın bu hamlesi Blok 9'un konumu nedeniyle İsrail'in tepkisine neden oldu. Çünkü İsrail sınırına paralel olarak uzanan Blok 9'un bir bölümü, Tel Aviv'in iddiasına göre İsrail karasuları içinde yer alıyor. Ayrıca İsrail ve Lübnan deniz sınırları arasında kalan 860 kilometrekarelik 3 blok için iki ülke arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Her geçen gün daha fazla gündeme gelen doğalgaz arama ve çıkarma konusunun, bölgedeki siyasi krizi ve iki ülke arasındaki soğuk savaşı daha da artıracağı, kimi uzmanlara göre sıcak çatışmaya dönüşeceği tahmin ediliyor.