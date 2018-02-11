Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Peru'daki Amazon ormanlarında geçen yıl 240 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık arazinin yok edildiği bildirildi.

Ormanları korumak için çalışmalar yürüten And Amazonları Gözetleme Projesi (MAAP), Amazon ormanlarının Peru'daki bölümünde 143 bin hektar ormanlık alanının tahrip edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 240 bin futbol sahasına karşılık gelen bu alanın, son 5 yılda Peru'daki Amazon ormanlarında yıllık olarak yok edilen en düşük miktar olduğu belirtildi.

Peru Çevre Bakanlığına göre, Peru'daki Amazonlarda ormanlık alanların yok edilmesine, nehirleri de kirleten yasa dışı altın madenciliği, hayvancılık ve tarım neden oluyor.

Özellikle geniş alanlarda palmiye yağı elde etmek için yapılan tarım faaliyetlerinin ormanlık alanları yok ettiği ifade ediliyor.

Peru'daki Amazon ormanları yaklaşık 130 milyon hektarlık alanı kapsıyor. Peru'da 2001’den bu yana yaklaşık 2 milyon hektarlık Amazon ormanı yok edildi.