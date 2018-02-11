Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Rostek'' Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD'nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400'ün satılabileceğini söyledi.

ABD'YE SATABİLİRİZ

Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov'a NATO üyesi olan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:

''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

TALEBİN FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.

ABD, ANLAŞMAYI TEPKİYLE KARŞILAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Türkiye, S-400 füzelerinin alımı için Rusya'yla mutabakata varmış, sağlanan anlaşma ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.