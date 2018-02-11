Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 14 Şubat'ta Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubat'taki ziyaret kapsamında, Erdoğan ile Barrow arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Gambiya Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli yönleriyle ele alınacağı ziyarette, güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret, Gambiya ile mevcut yakın ilişkilerin daha da gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlayacak.