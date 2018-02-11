Amerikan medyasında yer alan haberlere göre tur helikopteri, yerel  saatle Cumartesi akşamı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.6 yolcusu ve pilotuyla 7 kişinin bulunduğu helikopterden 3 kişinin  cesedinin çıkarıldığı ve yaralanan 4 kişinin sabaha karşı Arizona'daki en yakın  hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi."Papillion Havayolu" adlı firma tarafından işletilen helikopterin  düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığının vurgulandığı haberde, ölen ve  yaralanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.Büyük Kanyon'da 1956 yılındaki ölümcül kazada 128 kişi hayatını  kaybetmiş, bu kazanın ardından Amerikan Sivil Havacılık Kurumu kurulmuştu.Yerel medyaya açıklamalarda bulunan havacılık avukatı Gary Robb, 2001  yılından bu yana bu bölgede ilk kez helikopter kazası yaşandığını belirterek,  Büyük Kanyon'da uçan helikopter sayısının çok fazla olması nedeniyle her zaman  bazı risklerin bulunduğunu aktardı.