Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Temizlik şirketlerinin çalışmalarını durdurması, tıbbi atıklar nedeniyle hastaların ve Gazze'nin genel sağlık durumu için doğrudan bir tehdittir." ifadesine yer verildi. Bu hizmetlerin durmasının, 40 ameliyat odası ve 11 doğumhane için tehlikeli yansımaları olacağı ifade edilen açıklamada, yoğun bakımda olan 110 hasta, kuvözde kalan 113 bebek, böbrek yetmezliği tedavisi gören 702 kişinin bu durumdan olumsuz etkileneceği kaydedildi.

Tıbbi atıklar nedeniyle 50 laboratuvarın da hizmet verme sıkıntısı yaşayacağı belirtilen açıklamada, temizlik şirketi çalışanı 832 kişinin 5 aydır maaşlarını alamadığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının 13 temizlik şirketi ile anlaşması bulunuyor. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmalı temizlik şirketi çalışanlarının, ücretlerinin ödenmemesini gerekçe göstererek hastane ve sağlık merkezlerindeki hizmetlerini askıya aldığını bildirmişti.