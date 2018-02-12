Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbil’de Alman askerlerin kaldığı üssü ziyaret eden Bakan Leyen’e, Peşmerge yetkilileri eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Bağdat’ta önceki Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, dün Irak’ın kezeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin merkezi Erbil’i ziyaret etti. Erbil’de Almanya askerî üssünü ziyaret eden Alman Savunma Bakanı Leyen’e, ziyareti sırasında Kürt yönetimi Peşmerge Komutanı Cemal Eminki eşlik ederken olağanüstü güvenlik tedbiri uygulandı. Alman askeri danışmanlarının verdikleri, ‘kimyasal silahtan etkilenen birine müdahale’ konulu eğitimi izleyen Leyen’in programı çerçevesinde Irak Kürt yönetimi yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi.