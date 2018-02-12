Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu ile anlaşarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettikten sonra tüm dünyayı karşısına alan Trump, Yahudi yerleşimclerden dolayı uyarıda bulundu. Filistin - İsrail arasında beklenen barış anlaşması hakkında konuşan Trump, "Yahudi yerleşimciler bu süreci hep zorlaştırıyor" dedi.

"İSRAİL'İN BARIŞ İSTEDİĞİNE EMİN DEĞİLİM"

Trump, İsrail ve Filistin'e sunacağı barış planı hakkında da, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda Filistinliler barış yapmaya niyetli değiller. İsrail'e gelince, İsrail'in de barış yapmakla ilgilendiği konusunda net değilim, dolayısıyla bekleyip neler olacağını görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YERLEŞİMCİLER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR"

Yahudi yerleşimlerinin Filistinlilerle barış sürecini karmaşıklaştırdığını söyleyen Trump, İsrail'e dikkatli olmasını yönünde çağrıda bulundu.

Donald Trump, "Yerleşimlerle ilgili görüşeceğiz: Yerleşimler barış yapmayı çok zorlaştıran ve hep zorlaştırmış bir şey, dolasıyla İsrail'in yerleşimler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.