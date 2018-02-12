Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Stratejik İşler Bakanlığına ait bir raporda, Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde yaşayan Cena hakkında "gelecekte İsrail için güvenlik tehlikesi oluşturan" bir kişi olarak bahsediliyor.

Raporda, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle dünyada "Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed et-Temimi'nin teyzesinin kızı Cena'nın, kuzeninin kopyası olacağından söz ediliyor.

Nebi Salih beldesinde yaşayan Cena, telefonunun kamerasıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini kaydetmeye ve bunları internet sitelerinde yaymaya çalışıyor.

Evi, Nebi Salih beldesinde haftalık yapılan Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestoların yapıldığı yerin yakınında bulunan Cena'nın yedi yaşından beri çektiği fotoğraf ve görüntüler, on binlerce kişi tarafından izleniyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleyen Cena, binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Tüm bunlar ise İsrail'in bir kız çocuğunu "tehlike" olarak görmesine neden oluyor.

"Memleketimdeki çocukların sesi olmaya karar verdim"

AA muhabirine konuşan Cena, İsrail'in ihlallerini kaydetmeye 7 yaşında başladığını ifade ederek, "O zamandan bu yana İsrail askerlerinin müdahalelerini, ateş açmalarını, göz yaşartıcı gazlarını, Filistinlileri gözaltına almalarını, öldürmelerini ve halkın maruz kaldığı sıkıntıları kaydeden fotoğraflar çektim." dedi.

Cena, Fotoğraf ve görüntü çekmeyi İsrail karşıtı protestolarda Filistinlilere yönelik ihlalleri belgelendiren dayısından küçük yaşta öğrendiğini belirtti.

ABD'de doğan, çektiği fotoğraf ve görüntüleri İngilizce yayınlayan Cena, "Memleketimdeki çocukların sesi olmaya karar verdim. Onların sıkıntılarını çektiğim fotoğraf ve görüntülerle dünyaya duyuruyorum." diye konuştu.

Cena, "Ben bir gazeteci gibi çalışıyorum. Yasa dışı bir şey yapmıyorum. İşgalciler beni İsrail için tehlike olarak görüyor. Bu onların problemi benim değil. Yaptıklarım yasal. Hukuku ihlal eden onlar." ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitelerinde kendisinden "dünyanın en küçük gazetecisi" diye bahsedildiğini aktaran Cena, şunları söyledi:

"Mermiden ve göz yaşartıcı gazlardan korkmuyorum. İşgalcilere, 'Filistinli çocuklar, onurlu ve özgür yaşamak için davalarını ve topraklarını savunmaya devam edecek. Ben, işgale barışçıl yoldan direniyorum. İsrail'in yayımladığı ve benden bahsettiği rapor, bana karşı kışkırtma içeriyor. İsrail askerleri bizim topraklarımıza geliyor. Biz onlara gitmiyoruz. Dayımı ve arkadaşlarımı öldürdüler. Bizim için değerli olan insanları tutukladılar. Ahed, teyzemin kızı. Benim çok değerli arkadaşım. Kardeşim gibi. Çocukları öldürmek isteyen askeri topraklarımızdan kovduğu için şuan sebepsiz yere İsrail hapishanesinde yargılanıyor."

"Biz çocukluğunu yaşayamayan çocuklarız"

Ramallah'taki bir okulda 6. sınıf öğrencisi olan Cena, "Biz de dünya çocukları gibi işgal altında olmadan barış ve emniyet içinde özgürce yaşamayı istiyoruz. Biz çocukluğunu yaşayamayan çocuklarız. İşgalciler her şeyimizi çaldı. Hayatımızı yıktı. Gelecek nesillerin çocukluğunu diğer dünya çocukları gibi barış ve güvenle yaşamasını temenni ediyorum." dedi.

Cena, Filistin halkının çektiklerini dünyaya nakletmek için üniversitede gazetecilik okumak istediğini dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın verdiği Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında geçen yıl ödül aldığını belirten Cena, "İstanbul'da yapılan ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştım. Ondan Filistin'i ziyaret etmesini istedim. Bana 'İnşallah özgürleştiğinde ziyaret edeceğim. Onu özledim' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

"Tel Aviv, bir kız çocuğundan korkuyor"

Cena'nın annesi Neval et-Temimi ise İsrail'in raporunun kışkırtıcı olduğunu söyleyerek, bunun kızının hayatını tehdit ettiğinin altını çizdi.

Neval, "Tel Aviv, bir kız çocuğundan korkuyor. Çünkü onlar uluslararası hukuku ihlal ediyor. Her gün insan haklarına karşı suç işliyorlar. Kızım için endişeleniyorum. Ama yaptığı vatani bir görev." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cena'nın evini ziyaret eden Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini, Cena'nın yaptıklarından gurur duyduğunu belirterek, "O barışçıl ve modern yollardan direnen yeni neslin bir örneği. Basın alanındaki çalışmaları çok güzel. İsrail'in Filistinliler hakkında oluşturmaya çalıştığı 'terörist' algısını kırıyor." dedi.

"Cena, İsrail için tehlike oluşturuyor. Çünkü İsrail'in Filistinliler hakkında çizmeye çalıştığı portreyi yıkıyor. Cena, dünya halklarına mesaj göndermeyi başardı." ifadelerini kullanan Morgantini, uluslararası kamuoyuna İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı gerekli adımları atma çağrısında bulundu.