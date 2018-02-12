Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhani, İran devriminin 39. yıl dönümü nedeniyle Tahran Azadi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere önem verilmesi ve halkın tercihlerine saygı gösterilmesi ile insanların görüşü ne olursa olsun seçme ve seçilme haklarının olmasının önemine işaret eden Ruhani, kurumların ve erklerin insanların seçimiyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, 40 kişinin ölen birinin ardından "İyi biriydi" demesinin itibar gördüğünü anımsatarak, İran'da 400 kişinin, geniş bir kitlenin ya da milyonlarca insanın bir aday için "İyidir" demesinin de yeterli kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Halka güvenilmesinin ve bunun için yasal yolları kolaylaştırmanın zaruri olduğuna vurgu yapan Ruhani, "İran halkının temsilcisi olarak bu görüşü ifade ediyorum. İnsanların seçimlere katılımını kolaylaştırmalıyız." şeklinde konuştu.

Ruhani, halkın yönetime daha fazla katkı sağlaması, bunun için gerekirse kanun çıkarılması ya da yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirtti.

Herkesin kendi düşüncesi ve yaklaşımıyla seçimlere katılmasının önemine de değinen Ruhani, parlamento, konseyler, Uzmanlar Meclisi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin daha özgür şartlarda yapılması gerektiğini ifade etti.

Ruhani, ülkede bireysel özgürlüklerin ve özel yaşamın gizliliğinin altını çizerek, "İnsanları rahat bırakalım. Halkın özel yaşamına müdahale etmeyelim çünkü insanların özel yaşamı sadece onları ilgilendirir." dedi.