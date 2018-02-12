Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook sayfasında yapılan duyuruda, maskeli kişilerin Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’yi Kiev’de kaçırdığı öne sürüldü.

Sözcüsü, maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerin kaçırdığı Saakaşvili’nin nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Gürcistan eski Devlet Başkanı, Ukrayna’da 2014’teki Rusya karşıtı Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetimle birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti. Saakaşvili, taraftarlarıyla Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana süren protesto eylemleri başlatmıştı.

Saakaşvili, ''Putin yenilmeden mücadelemden vazgeçmeyeceğim'' diyerek meydan okumuştu

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, dün Gürcistan ve Ukrayna topraklarını geri alana ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yenilgiye uğrayana kadar mücadele edeceğini açıklamıştı.

Saakaşvili tekrar gözaltında

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Kiev'de göz altına alındığı bildirildi.

Saakaşvili'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Yeni Güçler Hareketi Partisinin yakınında kimliği belirsiz maskeli kimselerin eski cumhurbaşkanını bir minibüse koyarak götürdüğü belirtildi.

Ayrıca, maskeli ve kamuflajlı güvenlik güçlerinin bir restoranda Saakaşvili'yi göz altına aldığı anları gösteren bir video de paylaşıldı.

Geçen yıl Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, eski cumhurbaşkanı üst mahkemeye başvurmuştu.

Saakaşvili ayrıca suç örgütlerine yardım ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek kararı üst mahkemeye götürmüştü. Daha sonra Saakaşvili, Ukrayna’da Temyiz Mahkemesi tarafından geceleri ev hapsine çarptırılmıştı.