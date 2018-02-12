Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin hayatta olduğunu, bir hava saldırısında yaralandığını ve Suriye'deki bir saha hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Hayatta olup olmadığı meselesi yılan hikayesine dönen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yle ilgili bir açıklama daha geldi. Irak merkezli Es Sabah gazetesinin aktardığına göre İçişleri Bakanlığı'ndaki istihbarat ve terörle mücadele departmanının başındaki Ebu Ali el Basri şu ifadeyi kullandı: "Terör örgütünün içindeki kaynaklardan, Bağdadi'nin hayatta olduğunu ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Cezire bölgesinde saklandığını gösteren kesin bilgi ve belgelerimiz var."

Öte yandan Basri, Bağdadi'nin bir hava saldırısında yaralandığını, diyabetten mustarip olduğunu, vücudunda kırıklar bulunduğunu ve yardım almadan yürüyemediğini anlattı.