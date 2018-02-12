Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te Limak Holding’in yapımını üstlendiği yeni havalimanı terminalinin inşaatını gezdi. Çavuşoğlu, "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı" ve "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılmak üzere geldiği Kuveyt’te Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyetle yeni havalimanı terminalinin inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle yemek yedi



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra şantiyedeki işçilerle akşam yemeği yedi.İşçilerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye’de dünya çapında birçok projeye imza atmış bir Türk firmasının Kuveyt’in petrolden sonra en büyük projesini gerçekleştirdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Esasen çok zor bir proje ama Türk insanının, inandığı zaman başaramayacağı bir şey yoktur ve inşallah sizler bunu da başaracaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin artık siyaset de dahil olmak üzere tüm alanlarda dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'in bu projeye ne kadar önem verdiğini bildiklerini kaydetti.

İşçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Sayan, Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Büyükelçi Fazlı Çorman da eşlik etti.

25 milyon yolcu için tasarlandı



Limak’ın "Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2" projesi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek sözleşmede kazandığı en büyük ihale olma özelliği taşıyor.

Kuveyt tarihinin en büyük üstyapı projelerinden biri gösterilen projenin 2022'de teslim edilmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 25 milyon yolcu için tasarlanmış terminalde cepheler bombaya dayanıklı olacak. Projede 3 bin kişinin çalıştığı ve bunların bine yakınını Türklerin oluşturduğu ifade ediliyor.