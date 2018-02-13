Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından özel uçakla IKBY'ye gelen Le Drian'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Barzani ve diğer yetkililer karşıladı. Ardından başbakanlık konutuna geçen Barzani ve Le Drian, yaklaşık 3 saat görüştü. Basına kapalı görüşmeye ilişkin Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Le Drian'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ülkesinin Erbil-Bağdat arasındaki sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözümüne destek verdiğini belirterek, iki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını temenni ettiği aktarıldı.

Le Drian'ın ayrıca Fransa'nın Erbil ve Bağdat'ı çözüme teşvik edeceğini ilettiği ifade edildi.

Barzani'nin ise Bağdat ile yaşanan kriz sonrasında IKBY heyetinin ilk defa aralık ayında Paris'te Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilmesiyle Irak merkezi hükümetinin kendilerine uyguladığı diplomatik ve siyasi ablukanın kırıldığını dile getirdiği ve bu vesileyle Fransız heyete tekrar teşekkür ettiği kaydedildi.

Görüşmeye Barzani ve Le Drian'ın yanı sıra IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa ve Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin'in de katıldığı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, başkent Bağdat'taki temaslarında Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir araya gelmişti.