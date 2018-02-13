Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirten Çemezov ''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir. Amerikalıların istemesi hâlinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir problem yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir problem görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahipse daha güvenilir hissedecek. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki defa düşünmesi gerek" cevabını verdi.