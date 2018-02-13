Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'de yuvalanan teröristleri kıskaca almış durumda. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonda ise bugüne kadar 1369 terörist öldürüldü.

CEPHANELİK YERLİ BİR OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’deki terör örgütü cephaneliklerini bombalıyor.

Afrin ve Azez arasında yer alan Katme köyünde ABD'nin silahlarının da olduğu, terör örgütü YPG’ye ait cephaneliğin vurulma anı görüntülendi. TSK ve ÖSO askerleri tarafından cephaneliğin bombalanmasının ardından dumanlar yükseldi.



