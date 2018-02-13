Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü yandaşları, Almanya'da cami ve STK'lardan sonra, ülkedeki parti binalarını da hedef alıyor.

SPD BİNASINI İŞGAL ETTİLER



Terör yandaşları, koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg'daki binası işgal ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in maskelerini takarak hedef gösterdiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar." diyerek Avrupa ülkelerini uyarmıştı.

Alman hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.



