Orta Doğu ziyareti çerçevesinde Mısır'ın ardından Kuveyt'e geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Afrin operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkındayız. Kuzey Suriye'deki gelişmelerden endişeliyiz." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞESİNİN FARKINDAYIZ"
Suriye'nin kuzeybatısındaki son olaylardan kaygı duyduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız" dedi.
"SURİYE'DE BÜYÜK ASKERİ OPERASYONLARI SONU GELDİ"
Suriye'de büyük askeri operasyonların sonuna geldiklerini dile getiren Tillerson, "Bu tamamen DAEŞ yenilgiye uğratıldı anlamına gelmemeli" şeklinde konuştu.
"KURTARILMIŞ BÖLGELER İÇİN 200 MİLYON EK BÜTÇE AYRILDI"
Suriye'deki büyük operasyonların bitmiş olmasının DEAŞ'ı tamamen mağlup etmek anlamına gelmediğini belirten Tillerson, Suriye'deki kurtarılmış bölgeler için 200 milyon dolar ek bütçe ayrıldığını söyledi.