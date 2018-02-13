Hindistan’ın Kerala eyaletinde bulunan Cochin tersanesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi’ne (ONGC) ait bir gemide patlamanın meydana geldiği, 5 kişinin hayatını kaybederken 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, arama kurtarma ekiplerinin patlamanın olduğu alana geldiği aktarıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Hindistan’da tersanede patlama: 5 ölü
13.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da bulunan Cochin tersanesinde meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
Etiketler : hindistan,patlama,haberler,
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