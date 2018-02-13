Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zijlstra, Parlamentoda konuya ilişkin düzenlenen oturumun başında yaptığı konuşmada, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) 2016 yılı kongresinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü"ne ilişkin yaptığı gerçek olmayan açıklamasının siyasi hayatının en büyük hatası olduğunu belirterek, bu nedenle istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını açıklarken duygusal anlar yaşayan Zijlstra, Hollanda'nın hakkında şüphe duyulmayan bir dışişleri bakanına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Zijlstra, geçen hafta sonu De Volkskrant gazetesine verdiği bir röportajda, VVD'nin 2016 yılı kongresinde yaptığı konuşmada, Putin ile 2006 yılında bir toplantıda görüştüğüne yönelik ifadelerinin doğru olmadığını itiraf etmişti. Zijlstra, Putin'in toplantıda dile getirdiği "Büyük Rusya" ifadelerini orada bulunan bir başka kişiden duyduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini dört ay yürüten Zijlstra, Putin'in sözlerinin daha etkili olmasını sağlamak için bu yola başvurduğunu ifade etmişti.