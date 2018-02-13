Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanlığından, Irak Sivil Havacılık Kurumu'na gönderilen resmi yazıya göre, Başbakan Haydar el-İbadi'nin sadece umreye gidecek vatandaşlara hizmet sunabilmesi için uçakların Uluslararası Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına iniş ve kalkışlarını onayladı.

Resmi yazıya, söz konusu havalimanları yönetiminin, yapılacak tüm seferler hakkında Bağdat'a bilgi vermesi şartı da konuldu.

Irak merkezî hükûmeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumunu gerekçe göstererek birtakım yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül'de askıya alınmıştı.