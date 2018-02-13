Rusya’da Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı. Araştırma Komisyonu kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiğini bildirdi. Pilotların, kalkış sırasında ısıtma sistemini devreye sokmadığı, sensörlerin buz tutuğu ve bu nedenle hız göstergesinin yanlış gösterdiği belirtildi.
71 kişiye mezar olan uçağın neden düştüğü belli oldu
13.02.2018 - 21:39 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.
Etiketler : rusya,moskova,
543461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/543461.aspx
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