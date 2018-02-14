Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Moskova ziyareti öncesi bir basın kuruluşuna röportaj verdi. Abdullah, "Putin ile başta seçimler ve anayasa meselesi olmak üzere Suriye'de siyasi sürece ilişkin çalışmaları nasıl ileri taşıyabileceğimizi görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ürdün'ün, "istikrarın sağlanması için Suriye'nin güneyinde geçen yıl elde ettikleri başarıları" da görüşeceklerini aktaran Abdullah, "Bu bir başarı hikayesidir. Bu iki ülkenin çalışma kurumları arasında güven ve görüşme düzeylerini yükseltmiştir." açıklamasında bulundu.

Kral Abdullah, "güven ve dostluk üzerine bina edilen Rusya ile ilişkilerin son dönemde askeri ve güvenlik alanlarında gelişme kaydettiğini" belirtti.

Ürdün'de sığınmacı sayısı ülke nüfusunun yüzde 20'sine ulaştı

Ülkesinin yaşadığı ekonomik krize de değinen Abdullah, şunları kaydetti:

"Suriyeli sığınmacılar krizi, Irak'taki çatışmalar, Arap Baharı ve bölgedeki istikrarsızlığın neden olduğu şokun bedelini Ürdün halkı ödedi. Uluslararası toplum ümitleri boşa çıkarmıştır. Halkımız sayıları ülke nüfusunun yüzde 20'sine ulaşan Suriyeli ve diğer sığınmacıların yükünü taşıyor. Bugün Ürdünlülerin hayatı oldukça zor. Yaşadığımız zorlukları dünyanın daha fazla anlayış ve sempatiyle karşılamalarını temenni ederdim."

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Moskova'ya yapacağı ziyaretin perşembe günü başlayacağı duyuruldu ancak ziyaretin süresi hakkında bilgi verilmedi.