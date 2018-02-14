Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Deyre’z-Zor şehrinde 7 Şubat gecesi bir bombalama hadisesi yaşandı. İlk gelen bilgilere göre, Beşar Esad yanlısı milisler, terör örgütü SDG’ye saldırmış, ABD’nin başını çektiği koalisyon güçleri havadan müdahalede bulunmuştu. Olayda 100’den fazla Esad yanlısı ölmüştü. Ertesi gün aynı hadiseyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu sefer ölenlerin İranlı milisler olduğu öne sürüldü. Buna göre, El-Ömer petrol sahasını ele geçirmek isteyen İran güçleri, terör örgütü PKK’ya saldırı başlatmış, ABD ordusu mukabelede bulunarak İran’a ağır zayiat verdirmişti...

Aradan altı gün geçmesine rağmen olay aydınlatılamadı. Deyre’z-Zor’u vuranın ABD olduğu kesin. Ancak kimin öldüğü muamma...

Rus kaynaklarına göre, ABD’nin hedefindekiler ne PKK’lılardı ne de Esad yanlısı milislerdi. İddiaya göre, ölenlerden bazıları paralı Rus askerleriydi. Ruslar, gizli anlaşma çerçevesinde bölgede bulunduğu için olay kamuoyundan saklandı.



SEBEP PETROL

İddiya göre, Rusya ve Beşar Esad yönetimi arasında 2016’da beş yıllık bir sözleşme imzalandı. Anlaşma uyarınca Rus ordusu ve ona bağlı özel güvenlik birlikleri (Amerikan Blackwater paralı askerlerin eşdeğerleri) petrol alanlarını muhalif güçlerden arındırıp koruyacaktı. Rusya buna karşılık bölgelerden çıkarılan petrol ve doğal gazdan %25 pay alacaktı. Operasyonlar için yapılan askerî masrafları da Beşar Esad ödeyecekti. Bölgede Suriye, yüzde 70 petrol, yüzde 40 doğal gaz ve yüzde 80 hidroelektrik üretimine sahipti. ABD, bölgede bulunan Rus birlikleri tespit etti ve Moskova’dan çekilmesini istedi. Operasyon gizli yapılıyordu. Onun için Rus subaylar, bölgeye gelen SDG’lileri “Bizim orada herhangi birliğimiz yok” diyerek petrol sahasından uzaklaştırmaya çalıştı. Kimse ABD’nin tepki göstereceğine ihtimal vermiyordu.



AĞIR ZAYİAT

Deyre’z-Zor’un Khusham bölgesinde 7 Şubat’ta gecesi saat 20.00’de adeta kıyamet koptu. ABD, iddialara göre Rus tanklarını, zırhlı araçlarını ateş altına aldı. Rus paralı askerleri karşılık verdi ve çatışma başladı. Amerika HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System ) güdümlü füzeleri kullanarak neredeyse bütün tankları ve zırhlı araçları yok etti. Ardından 4 Apache helikopteri alanı ateş altında tuttu. Çatışma esnasında Amerikan ordusu radyoelektronik harp sistemlerini kullanarak Rus birliklerin arasındaki iletişimi yok etti. Rus uçakları bölgeye yaklaştırılmadı. Çatışma 8 Şubat sabahına kadar sürdü. “Burada birliklerimiz yok” diyen Rus subaylar bu sefer Amerikaları arayıp, ölü ve yaralı toplanması için çatışmanın durdurmasını istedi. İddiaya göre biri kısmı Rus olan 217 ölü ve 150’den fazla ağır yaralı vardı. 10 tank ve 30 zırhlı araç da imha edilmişti. Operasyonda koalisyona bağlı F-22A Raptor, MQ-9B Reaper, F-15E Strike Eagles savaş uçakları ve AC-130 savaş helikopterleri kullanılmıştı.



TÜRKİYE’NİN İŞİNE GELDİ

Eğer Rusların söylediği gibi olay doğruysa bu, Suriye’de iki süper güç arasındaki örtülü sürtüşmenin ilk defa sıcak çatışmaya dönüştüğü anlamına geliyor. Teyit edilemeyen olay Türkiye’nin elini güçlendirdi. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya hava sahasını kapatmıştı. Zeytin Dalı Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye zor durumda kaldı. Dört gün boyunca Türk uçakları harekâta katılamadı. Deyre’z-Zor bombardımanıyla birlikte Ruslar hava sahasını yeniden açtı. Türk uçakları terör hedeflerini bombaladı. Kara birlikleri taarruza geçti ve birçok köyü terör örgütünün elinden aldı.