Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki durum hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dâhil Türk liderlerle düzenli iletişim hâlinde olduğunu belirten Stoltenberg, “Türkiye’nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir” dedi. Öte yandan Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin “Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da Stoltenberg, “Anlaşmanın detaylarını açıklamak Türkiye’ye kalmış. Öte yandan, Türkiye’nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.