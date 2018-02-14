Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kraliyet Mansiyonu Prens Henrik, 13 Şubat Salı gecesi 23.18’de Fredensborg Sarayı'nda yaşamını yitirdi" denildi.

SEBEBİ, ENFEKSİYON

Mısır'da, Ocak ayı sonlarında seyahat ederken zatürree hastalığına yakalandığı belirlenen ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a nakledilen Prens Henrik’in sol akciğerinde bir tümör oluştuğu, daha sonra da enfeksiyona yakalandığı belirtilmişti.

KRAL OLAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİYDİ

Danimarka Kraliçesi II.Margrethe'nin Fransız asıllı eşi Prens Henrik sık sık, "Ben neden eşimin unvan olarak altındayım, neden kral unvanım yok?" şeklinde serzenişte buluyordu. Bu nedenle de eşi ile aynı yerde gömülmek istememişti. Şimdi nereye gömüleceği merak ediliyor.