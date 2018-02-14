Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya geldiği bildirildi.

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyon kanalına bağlanan Hayye, Mısır ziyaretinin "büyük önem taşıdığını" belirterek, Kamil ile görüşmede "ABD'nin Kudüs kararı, Filistin meselesi, Gazze Şeridi'ndeki krizler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri ve Refah Sınır Kapısı ile ilgili meseleler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını" söyledi.

Hayye, "Mısırlılara, tutumuzun net olduğunu, ABD yönetiminin Filistin'in kutsal değerleriyle çatışan dayatmalarına izin vermeyeceğimizi ve kabul etmeyeceğimizi vurguladık. Trump'ın tasfiyeci projelerine karşı olduğumuzu ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Filistin uzlaşı dosyasına ilişkin Hayye, "Hamas, bölünmenin son bulması için çok fedakarlık yaptı. Uzlaşının başarıyla sonuçlanması için gerekeni yapmak için gayret edeceğimizi vurguladık." diye konuştu.

Hayye, İstihbarat Başkanı Kamil'in de Mısır'ın, Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladığını ve uzlaşı konusunda çabalarını sürdüreceklerini belirttiğini kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, beraberindeki heyetle Filistin uzlaşısına dair konuları görüşmek üzere geçen cuma günü Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a gitmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.