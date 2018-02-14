Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ocak sonunda aralarında Venezuela ve Libya'nın da olduğu 14 ülkenin BM'ye borcu olduğunu açıklamasının akabinde Genel Kurul Sözcüsü Brenden Varma, Venezuela ve Libya'nın oy kullanma hakkının askıya alındığını belirtti.

Guterres'in Genel Kurul Başkanlığına gönderdiği mektupta, oy kullanma haklarını geri kazanabilmek için Venezuela'nın asgari 25 milyon dolar, Libya'nın da en az 6,5 milyon dolar ödeme yapması gerektiği ifade edildi.

Üyelik aidatını ödemediği için Genel Kurulda oy kullanma hakkı askıya alınan diğer ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Marshall Adaları, Surinam, Yemen ve Ekvator Ginesi oldu.

Genel Kurulda alınan karara göre, Komorlar, Gine-Bissau, Sao Tome ve Principe ile Somali'ye borçlu olmalarına rağmen oy kullanma hakkı verilecek.