Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'dan güçlerini çekmesini isteyerek, bu bölgelerdeki varlığının istikrarsızlığa yol açtığını söyledi.

Tillerson, Arapça yayın yapan Hurra televizyon kanalına verdiği röportajda, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Irak'taki ABD askerî varlığına değinen Tillerson, bu konuyu Irak Başbakanı Haydar el-İbadi hükümetiyle değerlendireceklerini ifade ederek, "Biliyoruz ki ve bunu Başbakan İbadi'de söylüyor, DEAŞ'ın bazı militanları Irak'a karşı halen tehdit oluşturuyor. Bu tehditlerden tamamen kurtulduğumuzdan emin oluncaya kadar orada (Irak'ta) kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tillerson, Suriye'deki askerî varlıklarının amacının DEAŞ'ın tamamen yenilmesi olduğunu öne sürerek, bunun ayrıca Suriye'de istikrarı da hedeflediğini anlattı.

ABD'nin İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki varlığına karşı bakışının uluslararası toplumun bakış açısıyla örtüştüğünü savunan Tillerson, "Bu varlık ne istikrar getirecek ne de vatandaşlar için güvenlik sağlayacak. Tahran'dan, güçlerini İran'a geri çekmesini yeniden talep ettik." açıklamasını yaptı.

Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tehditlerini ciddiye aldıklarını belirten Tillerson, Suriye'nin sadece İsrail değil, Türkiye ve Ürdün için de istikrasız bir ortam oluşturduğunu ve bundan endişe duyduklarını aktardı. Tillerson, "Bundan dolayı DEAŞ tamamen bitinceye kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Irak'ın yeniden imarına değinen Tillerson, ABD şirketlerinin egemenlik ve hukukun olduğu ülkelerde çalışacağını dile getirerek, bunun da Irak'ın uzun vadeli egemenliğini güçlendireceğini sözlerine ekledi.