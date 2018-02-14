Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler İnsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Afrin'deki sivillerin kentten çıkmasına izin verildiği, bazılarının ise merkeze doğru göç ettikleri iddia edilse de gerçekte terör örgütü PYD/PKK, sivilleri kent merkezine zorla yönlendiriyor. Merkezdeki muhtemel çatışmalarda sivilleri canlı kalkan yapmaya hazırlanan örgüt, kentten çıkmak isteyenlerden yüksek miktarda rüşvet alıyor.

OCHA, 7 Şubat'ta "Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu bir rapor yayınlamıştı. Raporda Afrin ile ilgili yer verilen bir çok bilginin asılsız olduğu ortaya çıktı.

BM raporunda Afrin içinde internete erişimin kesik olduğunu belirtilirken, bölgedeki AA muhabirleri, terör örgütü PYD/PKK'nın internetin halkın bilgi alma ve iletişim imkanını kısıtlamak için kasıtlı olarak kestiğini ifade ediyor.

BM raporunda yer verilen diğer yanlış bir bilgi de Afrin-Türkiye sınırı dolaylarında yaşayan halkın merkeze göç etmesine ilişkin.

Esasen PYD/PKK, halkı canlı kalkan olarak kullanma stratejisi çerçevesinde sivilleri zorla ilçe merkezine doğru göç ettiriyor. Örgüt ayrıca, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezinin çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.

Terör örgütü böylece, halkın bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek kent merkezinde muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekâta karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.

Rapordaki bir diğer iddia da Afrin'deki PYD/PKK elebaşlarının 6 Şubat’ta Afrin’li olmayan birçok sivilin rejimin kontrolündeki bölgelere gitmelerine izin verdiği.

Bunun aksine, PYD/PKK, Afrinli olmayan ve kaçmaya çalışan sivillerden yüksek miktarda rüşvet alıyor.

Aileleri parçalıyor

BM raporunda PYD/PKK'nın aileleri parçaladığı gerçeğine naif bir şekilde, "erkek yetişkinlere konulan hareket serbestisi kısıtlamaları nedeniyle" şeklinde değiniliyor ve kadın ve çocukların şehirden ayrılmalarına izin verildiği iddia ediliyor.

PYD/PKK'nın Afrin'deki aileleri, erkekleri zorla silah altına alarak parçaladığı, AA'nın geçen temmuz ayındaki haberinde duyurulmuştu.

Örgütün Afrin'in köylerinde geçen senenin ortasında kurduğu ve "öz savunma" adını verdiği güçteki teröristlerinin sayısını arttırmak için gençleri zorla silah altına aldığı, köylerin sakinlerinin bir kısmının örgütün eline düşmemek için çevredeki dağlara sığınırken, bazılarının nispeten daha güvenli bölgelerde saklandığı AA'nın haberinde ifade edilmişti.

PYD/PKK ayrıca, kaçan oğulları geri dönmeye ve örgüte katılmaya zorlamak için 60 yaşını aşmamış çok sayıda babayı rehin tutuyor.

Okuldan cepheye sürüyor

BM, raporunda Afrin'de eğitimin "askıya alındığını" belirtiyor. Ancak bunu nedenine ilişkin bilgi verilmese de eğitim çağındaki çocukların evlerinden ve okullarından terör örgütü tarafından zorla ve tehditle alınarak cepheye sürüldüğü yaygın bir bilgi.

Sivil halkı korkutmayı amaçlıyor

BM raporunda Azez bölgesinin 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde hedef alındığı, bunların birinde Türkiye’ye tedaviye giden bir ailenin aracına yapılan saldırı sonucu bir çocuğun öldüğü, 6 çocuğun yaralandığı ifadelerine yer veriliyor.

Oysa raporda geçen söz konusu saldırılar PYD/PKK tarafından yapılmıştı.

Azez'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, PYD/PKK Afrin'den, 3 Şubat'ta Azez'deki bir pazara 7 füze fırlatmış, pazardaki 4 sivil yaralanmıştı. 4 Şubat'ta da Azez'deki sığınmacı kamplarına, roket saldırısı düzenlemiş, ölen ve yaralanan olmamıştı. Raporda geçen 5 Şubat tarihli saldırıyı da, Afrin'deki PYD/PKK, Bafilun Dağı'ndan ateşlediği füzeyle gerçekleştirmiş, 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı. Hadiseler AA tarafından haberleştirilmişti.

PYD/PKK, Afrin üzerinden Hatay ve Kilis'i hedef aldığı gibi, Azez'deki sivil yerleşimleri de sık sık vuruyor. Örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını tehdit ediyor.

Örgüt, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sivilleri doğrudan hedef almaya devam ediyor.

Su sıkıntısı yok

BM'nin raporunda Afrin su şebekesinin TSK'nın bir baraja düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 27 Ocak 2018 tarihinde işlevsiz kaldığı savunuluyor.

Aksine, Afrin'de terörden arındırılan köylerdeki siviller, AA muhabirlerine verdikleri görüntülü demeçlerde, TSK ve ÖSO'nun temiz su sağladığını, hayvanlarına dahi zarar vermediğini, gıda ve diğer türlü yardım malzemeleri sağladığını anlatıyor.

Ayrıca AA'nın Afrin içindeki muhabirleri, ilçede su altyapısının zarar görmediğini ve su sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi.