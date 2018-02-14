Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yakınlardan gelen patlamaya benzer sesler nedeniyle dün akşam saatlerinde durdurulan uçuş trafiği bu sabah itibarıyla normale döndü.

Hava yolu şirketlerinin yolcu işlemlerini yaptığı ve Tunus'a bir sefer gerçekleştirildiği aktarıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne (UMH) bağlı "Caydırıcı Güç" adlı birimin sözcüsü Ahmed bin Salim, dün akşam yaptığı açıklamada, havaalanı yakınlarındaki seslerin patlama sesi olmadığını, silah kullanılması ya da havai fişek atılması nedeniyle bu seslerin duyulduğunu belirtmişti.

Mitiga Havalimanı'nda geçen ay da çevredeki çatışmalar nedeniyle uçuşlar bir süre durmuş, ancak daha sonra yeniden başlamıştı.