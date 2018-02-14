Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayelet Shaked, İsrail devletinin İsrail’in bir Yahudi devleti olma karakterini sürdürmesini için bazen eşitlik ilkesinin görmezden gelinmesi gereken yerler olduğunu söyledi.

"YAHUDİLER İÇİN EŞİT HAKLAR VARDIR"



Ayelet Shaked, "İsrail bir Yahudi devletidir, o bir milletler devleti değildir. Yani, bütün milletler için değil bütün vatandaşlar için eşit haklar vardır.” dedi.

İsrail parlamentosu tarafından onaylanması gereken Milli Devlet Kanunu, geçen Mayıs ayında Knesset’e bir defa görüşüldü. Kanun, devletin kendi geleceğine karar vermesi yalnızca İsrail halkına ait olduğunu öngörüyor. Bu kanuna göre İsrail’in işgali altında yaşayan 1 milyon 700 bin Filistinlinin dili olan Arapça, resmi dil olarak kabul edilmiyor.