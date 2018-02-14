Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23. Kış Olimpiyatları'nın beşinci günü sonunda 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Almanya, madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2'si altın 3 madalya kazanan Almanya, toplamda 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla liderliğini sürdürdü.

Kadınlar bin metre sürat pateninde Jorien Ter Mors ile bir altın daha kazanan Hollanda toplam 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken, ABD 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla bu iki ülkeyi takip etti.