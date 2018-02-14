BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki son gelişmelerin görüşüldüğü  oturumda konuşan Haley, rejim, İran ve Hizbullah'ı ''sorumsuz ve tehlikeli  gündemleriyle'' Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçladı.

İran'ın ''Lübnan, Irak ve Afganistan'dan Suriye'ye savaşçı  gönderdiğini'' belirten Haley, rejim Doğu Guta'da kendi halkını açlığa terk edip okul ve hastaneleri vururken, İran ve Hizbullah'ın da bu suçlara ortak olduğunu  ifade etti.

Rusya'ya da eleştiriler yönelten Haley, çatışmasızlık bölgelerine  rağmen hava saldırılarının, bombardımanın ve kimyasal silah kullanımının devam  ettiğini söyledi.

Haley, ''Rusya'nın Suriye'de gerçek bir barış için rejim üzerindeki  ağırlığını kullanmasının zamanı geldi.'' diye konuştu.

ABD'nin, Suriye'de rejim yanlısı güçleri vurmasını ise ''kendini  savunma'' olarak nitelendiren Haley, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura  tarafından oluşturulacak anayasa komitesine ilişkin de hiçbir ülkenin komitenin  oluşturulmasında BM'nin kararına karşı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise sürekli Rusya'dan  taleplerde bulunulduğundan şikayet ederek, ABD ve müttefiklerinin muhalifler  üzerindeki ağırlığını kullanmasını ve şiddeti engellemesi gerektiğini söyledi.

Nebenzia, ''Suriye'deki siyasi süreç dış baskılardan arınmış olmalı.''  dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Suriye'de artan  askeri gerginliğin ''büyük bölgesel ve uluslararası bir krize'' neden olabileceği  konusunda uyardı.

Delattre, artan gerginlik kontrolden çıkmadan önce Suriye'de acilen  insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Öte yandan BMGK, İsveç ve Konsey'in şubat ayı dönem başkanı Kuveyt  tarafından sunulan 30 günlük insani ateşkes talep eden bir tasarıyı  değerlendiriyor.