Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltın alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Saldırganın terör estirdiği okuldan mezun olduğu bildirildi. Cruz'un saldırıyı neden yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.

 