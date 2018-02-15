Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltın alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Saldırganın terör estirdiği okuldan mezun olduğu bildirildi. Cruz'un saldırıyı neden yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.
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Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltın alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Saldırganın terör estirdiği okuldan mezun olduğu bildirildi. Cruz'un saldırıyı neden yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.
Etiketler : abd,liseye saldırı,