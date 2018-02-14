Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasının ardından yeniden imarını amaçlayan taahhüt konferansı niteliğindeki “Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"nda en büyük taahhüdü Türkiye verdi.

Kuveyt’te bugün düzenlenen konferansa 70’ten fazla bağışçı ülke ve uluslararası kuruluş katılırken, Irak, konferans çalışmaları sırasında başta altyapı, su, enerji, inşaat ve teknoloji olmak üzere 157 yatırım projesini gündeme getirdi.

Konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekonomi Bakanlığından yetkililer ve özel sektör temsilcileri iştirak etti.

Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı



Çavuşoğlu, konferansta Türkiye'nin Irak'ın yeniden imarı için 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz Irak'a 2004'ten bu yana 500 milyon dolar civarında insani ve kalkınma yardımı yaptık. Yani yarım milyar dolar civarında. Ayrıca TİKA'mızın gerçekleştirdiği projeler var. Firmalarımızın üstlendiği proje miktarı ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar civarında. Bundan sonraki süreçte özellikle firmalarımızın üstleneceği yatırımlar için 5 milyar dolar, bunun içinde tabii oraya gidecek ihracat da var, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için ve bu insani ve kalkınma yardımı içeren projeler için bir hibe, yani kredi taahhüdünde bulunduk."

Ev sahibi Kuveyt’ten 2 milyar dolar



Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Irak'ın yeniden imarı için kredi ve yatırım fırsatları çerçevesinde ülkesinin 2 milyar dolarlık bütçe ayırdığını belirtti. Emir Sabah, "Bunun 1 milyar doları, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'ndan kredi olarak, diğer 1 milyar dolar ise Irak'taki yatırım fırsatları için ayrıldı." dedi.

Katar’dan 1, Suudi Arabistan’dan 1,5 milyar dolar



Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Irak'ın yeniden imarı projelerine destek taahhüdünde bulundu.Konferansta konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Irak'a 1 milyar dolar değerinde bir dizi yatırım ve kredi sağlayacağını söyledi. Al Sani, Katar'ın Irak'ın yeniden imarı yönündeki çabalarının altyapı projeleri üzerinde yoğunlaşacağını ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr ise ülkesinin Irak'ın yeniden imarı projeleri için 1,5 milyar dolar tahsis edeceğini belirtti. Cubeyr, "Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi"nin kurulmasının, ikili ilişkileri daha üst düzeye yükseltmek amacıyla ortaya konulan karşılıklı çabaların sonucu olduğunu söyledi.BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş da Irak'ın yeniden imarı sürecine ülkesinin 500 milyon dolar değerinde destek sağlayacağını kaydetti.

AB’den 400 milyon, Almanya’dan 500 milyon avro



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Irak'ın istikrarı ve insani yardımlar kapsamında 400 milyon avro yatırımda bulunacaklarını belirtti. Mogherini, "Bu yükümlülük, AB ülkelerinin bireysel yardımlarından farklı olarak, AB'nin bütçesinden karşılanacak." dedi.Konferansa katılan Alman yetkililer de 500 milyon avro destek sözü verdi.

30 milyar dolara ulaşıldı



Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ülkenin batı ve kuzey bölgelerinin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtse de Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El-Hamed es-Sabah, "Irak'ın yeniden imarı" konferansının kapanışında yaptığı konuşmada, projelere desteğin 30 milyar dolara ulaştığını duyurdu.