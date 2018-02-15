Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-ABD ilişkileri kritik süreçten geçiyor. Türkiye hafta sonu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ı ağırladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bigün Ankara’da olacak. Gündemde Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı ve Menbiç var. Terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yapılan yardım sebebiyle Washington ile Ankara arasında gerilim devam ederken, ABD’den ısrarla “PKK ile PYD arasında bağ yok” açıklamaları geliyordu. Ancak ABD Ulusal İstihbaratı (DNI) tarafından ABD Kongresi’ne sunulan “ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi” raporu Türkiye’nin iddialarını doğruladı. DNI Direktörü Daniel Coats, “YPG, PKK’nın Suriye’deki milis gücü. YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak. Ancak Türkiye, Rusya ve İran’ın direnciyle karşılaşacak” dedi. YPG’nin, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olduğu açık bir şekilde belirtilen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğunun belirtilmesi de dikkati çekti.



CIA “PKK UZANTISI” DEMİŞTİ

Son dönemde ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı “itiraflar” ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK’nın “Suriye’deki yabancı kaynaklı terör örgütleri” arasında yer aldığı görülmüştü. Buna göre, Suriye’deki yabancı terör örgütleri arasında PKK’yı da sayan CIA, Salih Müslim’i de “PKK’nın Suriye kolunun lideri” olarak göstermişti. Önceki hafta kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Afrin’deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan “PKK” ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından yalanlama yapılmaması da dikkati çekmişti.



TILLERSON: ORTAK YOL BULALIM

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Türkiye’ye kritik bir ziyarette bulunacak. Ürdün’de bulunan Tillerson ziyaret öncesi yaptığı açıklamada “Türkiye’ye yönelik tehditleri azaltmak için Türkiye ile iş birliği içinde çalışmanın yolları hakkında konuşacağımızı umuyorum” dedi. ABD’den önce istihbarat raporu ardından Tillerson’ın sözleri akıllara, “Washington yönetimi geri adım atıyor mu?” sorularını getirdi.

Öte yandan ABD Kongresi’ne sunulan rapor hakkında hükûmet adına konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ABD’deki bazı kurumlarda bu bilgi zaten mevcut. Esasen bu bilinmeyen bir şey değildir. Tüm bu konular ABD dışişleri bakanı geldiğinde de görüşülecektir. Her türlü bilgi belge muhataplarına verilmiştir” yorumunda bulundu.