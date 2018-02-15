Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da kaybolan köpek 6 ay sonra evinden 400 kilometre uzakta İsviçre'nin Zürih şehri yakınlarında bulundu. BBC'de yer alan habere göre, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Ehret-Vath ailesinin Rapunzel adlı köpeği, 15 Ağustos'ta rutin kontrolü için götürüldüğü kliniğin kapısının açık olması nedeniyle dışarı çıkarak ortadan kayboldu. Alman çoban cinsi köpekleri Rapunzel'i bulmak için sosyal medyada kampanya başlatan Ehret-Vath ailesi, umutlarını hiç yitirmediklerini belirtti. Yaklaşık 6 ay sonra İsviçre'nin Zürih şehrinden dönen bir grup sağlık çalışanı yolda Rapunzel'i buldu.

Sağlık çalışanları, yolun kenarına hareketsiz yatar halde buldukları Rapunzel'i alarak Zürih'teki hayvan hastanesine götürdü.

Hastane yetkilileri, sosyal medyadaki kampanya sayesinde ulaştıkları Ehret-Vath ailesine köpeklerinin bulunduğu haberini verdi.

Zürih'teki hastanede tedavisi devam eden Rapunzel'in vücudunda kırıklar bulunduğu ve iç kanaması olduğunu söyleyen köpeğin sahibi Jasmin Ehret-Vath, "Rapunzel'in durumu ciddi ama onun tekrar aramıza döneceğine inanıyoruz." dedi.