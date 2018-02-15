Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile YPG'nin kirli ittifakı ortaya çıkalı uzun bir süre oluyor. Bu ittifak neticesinde Türkiye ABD'ye net bir tavır takınması konusunda açık çağrılarda bulunmuş, her seferinde ABD, Türkiye'ye "bu sefer son" mesajı vermişti. Ancak son olarak ortaya çıkartılan bir iddia bu durumun son olmadığını gösteriyor.

"ABD YPG'YE YARDIMI SÜRDÜRÜYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden YPG'ye yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de YPG'ye yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTTILAR"

ABD’nin, El Tanf civarındaki geniş bir bölgeyi “işgal” etmeye devam ettiğini ifade eden Zaharova, “Bu bölge, DEAŞ’ın kalan üyeleri için güvenli bir barınak haline gelmiş durumda. ABD, Fırat Nehri’nin doğu kıyısında, Kürt müttefiklerine destek vermek için Suriye ordusuyla açık bir cepheleşmeye giriyor.” diye konuştu.

Zaharova, ABD’nin, Suriye’deki hamleleriyle Türkiye’yi de kışkırttığını dile getirerek, “ABD, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni konvoylarla silah göndererek Türkiye’yi kışkırttı. Türkiye de karşılık olarak Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti.” değerlendirmesinde bulundu.

PARALI RUS ASKERLER İDDİASINA AÇIKLAMA

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddiasına, Rusya Dışişleri Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü, koalisyon saldırısında 5 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi, ancak öldürülenlerin statüsüne ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

7 Şubat'ta ABD'nin Deyrizor'da Suriye Demokratik Güçleri kampına düzenlenen saldırıya karşılık düzenlediği saldırıda onlarca paralı Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti.