Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partiden yapılan yazılı açıklamada "Parti Siyasi Bürosu, tüm faaliyetler ve ülkedeki siyasi katılımın geçici olarak askıya alınmasına ve parti genel kurulunun son gelişmeler ışığında partinin statüsü hakkında nihai bir karar vermeye davet edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada söz konusu karara gerekçe olarak, "Parti Başkanı Abdulmunim Ebu'l Futuh ve Başkan Yardımcısı Muhammed el-Kassas'ın gözaltına alınmasına ilaveten rejimin, demokrasinin ve iktidarın el değiştirmesinin önünü tıkaması" gösterildi.

Parti, tüm siyasi güçler, kamuoyu ve onurlu kişileri, Mısır'ın içinde bulunduğu bu zor şartlar altında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve iktidarın barışçıl muhaliflere yönelik keyfi uygulamalarına karşı birlik olmaya çağırdı.

Mısır İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Ebu'l Futuh'un, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden olduğu ve örgütün Londra'daki koluyla ve seçimlerle ilgili siyasi atmosferi kullanarak, ülkede istikrarsızlık oluşturma planını uygulamaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, Ebu'l Futuh'un, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığının izni alınarak Londra'dan dönüşünün ardından gözaltına alındığı ve söz konusu planın ayrıntılarının ortaya çıkarılması ve buna ortak olanların savcılığa sevk edilmesi için çalışmaya devam edildiği kaydedildi.

Güçlü Mısır Partisinden dün yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye yönelik eleştirilerde bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince evine baskın düzenlendiği ve gözaltına alındığı bildirilmişti.

Mısır haber ajansı MENA'daki haberde ise Ebu'l Futuh ve ismi zikredilmeyen başka kişilerin, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığının kararıyla yakalanmaları ve sorguya alınmak üzere savcılığa götürülmeleri emrinin verildiği belirtilmişti.

Bugün savcılık, "yasaklı bir örgütü faaliyete geçirmek, yalan haber yaymak" gibi çeşitli suçlamalardan hakkında soruşturma yürütülen Ebu'l Futuh'un 15 gün gözaltında tutulmasına karar vermişti.

Ebu'l Futuh geçen pazar günü Al Jazeera Mobasher'e verdiği demeçte, Sisi'yi "siyasi bir geçmişe sahip olmamak ve devleti yönetmeyi bilmemekle" suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım" metoduyla yönettiğini söylemişti.