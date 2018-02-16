Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinde yer alan habere göre, ordu birlikleri Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde bulunan El-Menara bölgesinde bir İHA'yı düşürdü. Haberde, Husilerin İran yapımı İHA'ları cephelerde istihbarat toplamak amacıyla kullandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise Hudeyde kentinde Husilere ait bir füze rampasını tahrip ettiği, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.

Haberde ayrıca askeri bir kaynaktan, ülkenin güneyindeki Ed-Dali ilinin kuzeyinde Halk Direniş Güçlerinin (HDG) kurduğu pusuda biri komutan 5 Husinin öldüğü, 4 Husinin ise esir alındığı bilgisi paylaşıldı.