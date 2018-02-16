Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşen Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerika’nın skandal teklifini açıkladı. Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı görüşmnin ardından yaptığı açıklamada Mattis’in, “YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabileceklerini” söylediğini açıkladı. Canikli, “Sayın Mettis’in yaklaşımı bilgi ve belgeleri paylaştıktan sonra, bu örgütü PKK’dan ayırabileceklerini hatta PKK’ya karşı savaştırabileceklerini söylediler. Biz de bunun gerçekçi ve rasyonel olmadığını ilettik” diye konuştu. Canikli, şöyle devam etti: Kendisine, hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor. Bizi ikna etmekten, olan gerçeği başka türlü görmemizi istemelerinden vazgeçmeleri lazım. Bizim iknaya ihtiyacımız yok. Artık ortada gerçek. Güneşe artık başka isim vermenin anlamı yok. Güneş güneştir. Bizi anlamaları gerekir.

ONLARI MENBİÇ’TEN ÇEKİN

Görüşmenin en önemli başlığının ABD’nin terör örgütü YPG-PYD’ye verdiği destek olduğunu aktaran Canikli, “Biz bunlar PKK’dır ve PKK’nın yönettiği örgütlerdir, diyoruz. Madem bu PYD/YPG elinizde, çekin bunları Münbiç’ten, Afrin’den bitsin bu iş, bunu yapın ama onu da yapmıyorlar. Bunun aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye için artan oranda ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. Ve bu ilişkilerin sonlandırılmasını, PKK’nın Suriye kolu olan YPG-PYD terör örgütlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını istedik. Ve SDG’den bu yapının çıkartılması talep ettik” dedi.

BİZİ KÖR MÜ SANIYORSUNUZ?

Amerikalı Bakan Mattis’in skandal teklifine bir tepki de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan geldi. Bozdağ şunları söyledi: PKK ile YPG’yi birbirinden ayırmak imkânsızdır. Şimdi diyorlar ki PKK ile YPG’yi birbirine vurdurabiliriz. Bu akla uymayan, bölgenin gerçekleri ile de uyuşmayan bir durum. Onların yanıldığı şey söyledikleri söze yani bu absürt yaklaşıma Türkiye’nin sıcak bakacağını düşünüp bunu Türkiye’nin savunma bakanının yüzüne söylemesine şaşırıyorum. Artık ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli.

PKK/YPG ÇOLUK ÇOCUĞU ABD DOLARI İLE KANDIRIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin’de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı. Menbiç’te örgüt mensuplarına suikast, sabotaj ve bomba eğitimlerinin verildiğini dile getiren A.S.T, eğitimlerin ABD askerleri tarafından verildiğini söyledi. YPG’nin Kürtleri Batılı devletlerin istekleri doğrultusunda kullandığını savunan A.S.T, örgütün para karşılığında eleman temin ettiğini de aktardı. Terörist A.S.T, örgüte katılanlara aylık 100 dolar para verildiğini, sonra da bu kişilerin YPG içerisinde yer aldığını bildirdi. Öte yandan, Suriye’den kaçan PYD/PKK’lı M.H. adlı Suriye uyruklu terörist Edirne’de polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist, örgütle ilgili önemli itiraflarda bulundu. M.H, “Kaldığımız kampta PKK’nın elebaşılarından Murat Karayılan ve PKK’nın elebaşı calan’ın afiş ve posterleri vardı. YPG kamplarında her yerde bunlar asılıydı. Örgüte ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden katılım oluyordu. Bu kişiler İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa dillerini konuşuyorlardı. ABD’den gelenler de YPG üniforması giyip keleş (kalaşnikof) taşıyorlardı. Örgütte sabit kalmıyor, farklı birliklere geçiyorlardı” itirafında bulundu.