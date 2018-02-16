Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın en önemli dergilerinden biri olan Ptisi Diastima’da yayınlanan “Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır” başlıklı yazıda, Türkiye analizi dikkat çekti. Yazıda, Afrin’de yerli üretim SİHA’larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen “Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına” vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle de yapılan analizde “Gerçekleşmesi imkânsız ulusal hayaller görmeyi bir kenara bırakalım. Türklerle süper DNA ile başa çıkamayız, bize modern silahlar lazım” sözleriyle Türkiye’nin askerî olarak kendini geliştirdiğini ama Yunanistan’ın her geçen gün geriye gittiği hatırlatıldı.