Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan İçişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek ve beraberindeki Türk heyeti, Özbek emniyet yetkilileriyle yaptığı görüşmede, taraflar arasında çağdaş tehditlere karşı mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konularını görüştü.

Açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasında ticari-ekonomik, turizm, spor, bilim-teknik ve kültür alanlarında olduğu gibi güvenlik ve emniyet alanlarında da sıkı iş birliğinin kurulduğu belirtildi. Uluslararası terör, ayrımcılık, bölücülük, yasadışı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçların giderek arttığına dikkati çekilen açıklamada, bu çerçevede Türk ve Özbek emniyet kurumlarının ortak faaliyetlerinin arttırılması ve iş birliğinin daha üst düzeye çıkarılmasının önemine işaret edildi.

Silahlı çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak'taki terör örgütleri saflarında savaşan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi, onların uluslararası arama listesine dahil edilmesi ve yakalanmasının emniyet kurumları ve Interpol görevlilerinin önemli işlevlerinden olduğu belirtilen açıklamada, bu noktada güç ve imkanların birleştirilmesi, sürekli olarak karşılıklı bilgi değişimi ve terörle mücadele için ortak faaliyetlerin yapılmasının önemine işaret edildi.