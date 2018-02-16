Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberi Suriye’deki durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandıran RİA, “Suriye rejimiyle PYD arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye rejim birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” dendi.

ABD'DEN YORUM YOK!

ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.