Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euronews'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin silahlı kuvvetleriyle Suriye'de sonsuza kadar kalmak gibi bir stratejisi olduğu anlaşılıyor. Daha önce verilen tüm sözlerin aksine, Irak ve Afganistan'da da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Suriye'de kalıcı olarak yerleşmiş olarak, şimdiden ülkenin büyük bir bölümünü geri kalanından ayırmak için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini bozma pahasına yapıyorlar.

Orada devlet benzeri yönetim organları kuruyor, Kürtlere güvenerek orada her türlü yolu kullanarak özerk bir oluşum meydana getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'ye Şam'ın izni ve BMGK tarafından verilmiş bir yetki olmadan güçlerini gönderdiğini vurguladı.