Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yükselen gerilimde, Atina'dan haddini aşan açıklamalar geldi.

Yunan Alpha TV kanalına röportaj veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Türkiye'yi tehdit etti: "Türkiye iyi bilmelidir ki, Yunanistan ne Suriye'dir ne de Irak'tır. Türkler bunu duymalı. Ciddi bir savunma gücümüzün olduğunu, savunma sistemimizin, güçlü müttefiklerimizin ve iyi bir diplomatik gücümüzün olduğunu söyledim.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kardak çevresinde Türk sahil güvenlik botununun Yunan sahil güvenlik botuna çarpmasıyla kırmızı çizgilerin aşıldığını ileri sürdü.

'Gavdos' isimli sahil güvenlik botu için hukuk incelemesinin ardından Türkiye'ye tazminat davası açabilecekleri tehdidini savuran Yunan Dışişleri Bakanı, "Atina’nın böyle bir hakkı olduğu sonucuna varılırsa uluslararası hukuk gereği böyle bir adımı atmaktan mutluluk duyarız" ifadesini kullandı.

Kocyas, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya yanıt vermedi.