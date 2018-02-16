Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve beraberindeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saldırılarına karşı koymak için, Afrin'de Esad ordusu ve terör örgütünün işbirliği yapacağı iddiasını yorumladı.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONA DEVAM ETMESİNİ ANLAMSIZ KILABİLİR"

Korotçenko, "Esad güçlerinin Afrin'e girmesi, Türkiye'nin operasyona devam etmesini anlamsız kılacak. Zira sınırda Esad güçlerinin bulunması, Kürtlerin Ankara'ya karşı bir saldırı düzenlemeyeceğini garanti ediyor" dedi.

"ŞAM'IN TÜRK ORDUSUYLA ÇATIŞMAYACAĞINI UMUYORUM"

Bu adımın Esad'in egemen olduğunu göstermek için atıldığını savunan Korotçenko, bu gelişmenin Esad ile Türkiye arasında yeni bir gerilime yol açmamasını ve Şam'ın Türk ordusuyla çatışma kararı almamasını umduğunu vurguladı.

ESAD'İN TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Lübnan'da yayın yapan Mayadin televizyonu, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, terör örgütü YPG ile Esad güçlerinin Afrin'e girmesi konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürülmüştü.

Haberde, kararın Afrin'in korunması ve TSK ile beraberindeki güçlerin saldırılarına karşı koyulması amacıyla alındığı belirtilmişti.