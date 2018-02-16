Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin'in batısında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden kurtarılan bazı köylerde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti yardımı ulaştırdı.

İHH, Afrin'in batısında Cinderes beldesine bağlı Deyr Ballut, Dükkan, Nisriyye ve Muhammediye köylerindeki ailelere Türkiyeli hayırseverlerin yardımlarını götürdü.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun AA'ya yaptığı açıklamada, "PYD/PKK teröründen temizlenen köylerde yaşayan sivillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bölgeye gittik, yaklaşık yüz aileye gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdık." dedi.

"Bu ailelerin arasında aylardır evine ekmek dahi girmeyenler vardı"

Tosun, yardım dağıtma çalışmalarının yapıldığı köylerde ailelerin zor durumda olduğunu ifade etti.

Terör örgütünden temizlenen ve dağınık vaziyette olan Deyr Ballut, Dükkan, Nisriyye ve Muhammediye köylerinde yaklaşık 100 ailenin yaşadığını söyleyen Tosun, "Bu ailelerin arasında aylardır evine ekmek dahi girmeyenler vardı. İhtiyaçlarını gidermek amacıyla bu köylere giderek ailelere gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdık." şeklinde konuştu.

Söz konusu köylere insani yardımların süreceğini söyleyen Tosun, sağlık sorunu yaşayan siviller için de kısa sürede mobil sağlık kliniğini bölgeye göndermeyi planladıklarını dile getirdi.